Кто спекулирует на теме «новой войны между Азербайджаном и Арменией»?

Автор: Акпер Гасанов

Смотреть и видеть- разные вещи. Особенно, когда дело касается разнообразных армянских "экспертов". Не раз так бывало, что смотрят они в какой-то текст, где все написано более, чем четко и конкретно, но умудряются в итоге делать выводы, идущие вразрез с реальностью. Вот и некий тюрколог Варужан Гегамян весьма своеобразно представил ежегодный прогноз одного из самых престижных американских аналитических центров.

Этим центром является Council on Foreign Relations (Совет по международным отношениям), имеющий более, чем столетнюю историю. У истоков организации стоял Пол Варбург, помощник президента США Вудро Вильсона. Совет издает Foreign Affairs, "выдающийся журнал международных отношений и внешней политики США". Его мозговой центр- это Программа исследований Дэвида Рокфеллера. Все это говорит о том, что к прогнозам данной организации стоит относиться серьезно.

Но, особо подчеркну, не оценивая их сквозь призму умозаключению армянских "экспертов". Вот и в данном случае Варужан Гегамян утверждает, что Council on Foreign Relations в прогнозе на 2024 год заявляет о том, новая война между Арменией и Азербайджаном вероятна, но не является приоритетом для США. Сразу замечу, что все это больше похоже не на прогноз от известных аналитиков, а на гадание на кофейной гуще.

Сразу вспоминается ответ блондинки из анекдота на вопрос о том, какова вероятность того, что она встретит за ближайшим поворотом динозавра. "Вероятность составляет 50%. Либо встречу, либо нет", отвечает блондинка. Вот и армянские СМИ цитируют Гегамяна с его странными, мягко говоря, выводами. Ко всему прочему, для большего нагнетания ситуации, они напоминают про предупреждение, с которым выступило посольство США в Армении.

Это обновленное предупреждение, состоящее в призыве к сотрудникам посольства и к членам их семей не посещать ряд областей Армении. "Посольство призывает сотрудникам посольства США и членам их семей не совершать несущественных поездок в указанные места: к востоку от Вардениса в Гегаркуникской области, к востоку от Гориса в Сюникской области, к югу от Гафана в Сюникской области. Проезд через село Ерасх Араратской области разрешен, остановка запрещена",- говорится в сообщении посольства США в Ереване.

Говорит ли это сообщение о том, что "США предупреждают о новой войне между Азербайджаном и Арменией"? Нет, не говорит. Совсем наоборот. Американское посольство в Ереване на самом деле смягчило ограничения для своих сотрудников и их семей. В предыдущем предупреждении было больше зон в РА, которые их предупреждали не посещать. Соответственно, уменьшение числа таких опасных зон, мягко говоря, не говорит о том, что "США предупреждают о новой войне".

И тут стоит напомнить о том, что сказал в интервью Общественному телевидению Армении министр обороны этой страны Сурен Папикян. "Скопления войск на границе нет. Таким образом, ситуацию в последние месяцы можно охарактеризовать как стабильную и спокойную", -заявил он. Также напомню о том, что согласно прогнозу агентства Fitch, мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть достигнуто в первой половине 2024 года.

Так что, как видим, скорее всего тут речь идет об осознанной информационной манипуляции с совершенно очевидной целью нагнетания страха в армянском обществе. СМИ РА давно уже трубят о "новой войне с Азербайджаном". На сей счет опубликовано множество журналистских статей, интервью политиков разного пошиба, комментариев политологов и конфликтологов. Какова цель всей этой нагнетаемой истерии? Тут все более, чем очевидно.

В РА есть силы, не заинтересованные в установлении мира с Азербайджаном. Они рисуют перед армянским обществом искаженную картину реальности, тиражируя ложь о в реальности не существующих территориальных претензий Азербайджана к РА. Они паразитируют на страхе, который появился у армянского общества после 44-дневной войны и однодневной анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе.

Но реальность состоит в том, что все эти боевые действия происходили на территории Азербайджана. Азербайджан, имея возможность и основания вторгнуться на территорию РА для создания буферной зоны, не делал этого. Потому, что у Азербайджана нет территориальных претензий к РА. У Азербайджана есть желание гарантировать долгосрочный мир в регионе для того, чтобы Южный Кавказ получил возможность для стремительного развития.

И одной из гарантий такого долгосрочного мира является устранение поводов для территориальных претензий со стороны РА к Азербайджану и Турции. Они прописаны в Конституции Армении и в иных ее государственных документах. Опираясь на них армянские "реваншисты" могут попробовать в будущем совершить новую провокацию. Вот, если говорить предельно ясно, когда возникнет опасность новой войны между нашими странами. Но те, кто привык смотреть, а не видеть, пытаются создавать лживую реальность перед армянской общественностью, играя на руку "реваншистам" и внешним силам, которые пресдедуют свои геополитические цели, не заботясь о цене их реализации.