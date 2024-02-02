Fitch констатирует очевидное: «реваншисты» в РА и трубадуры глупости в ПАСЕ посрамлены

Автор: Акпер Гасанов

Представляю, какую истерику в рядах армянских "реваншистов" и трубадуров глупости из разных стран мира, которые давно обслуживают интересы мирового армянства, вызовет прогноз авторитетного рейтингового агентства Fitch по Азербайджану. Там ведь что не предложение, то доказательство примитивной лжи с их стороны. И, заодно, признание правоты действий руководства Азербайджана.

К примеру, агентство Fitch прогнозирует легкую победу действующего Президента Ильхама Алиева на предстоящих 7 февраля выборах главы государства. "Сил, которые могли бы составить серьезную конкуренцию политической власти президента Ильхама Алиева, практически нет".Что из этого вытекает? То, что бесполезной оказалась истерика ряда провокаторов в ПАСЕ, где в качестве одной из "причин" оказания давления на нашу страну указали на факт недопуска наблюдателей от Ассамблеи на предстоящие президентские выборы.

Безусловно, это была примитивная манипуляция. Ибо, в ПАСЕ , после победы нашей страны в 44-дневной войне приняли две анти-азербайджанские резолюции, что автоматически сделало невозможным участие наблюдателей от Ассамблеи на нынешних внеочередных президентских выборах.Плюс, наблюдать за предстоящими выборами главы государства допустили БДИПЧ ОБСЕ, которая всегда критически относилась к Азербайджану. Так что, примитивность анти-азербайджанской провокации в ПАСЕ была очевидной и до отчета от Fitch.

При этом замечу, что в опубликованном ими прогнозе слово "практически" было лишним. И дело тут вовсе не в слабости иных кандидатов в президенты Азербайджана. Совершенно очевидно и беспорно, что именно стратегия действующего главы государства привела Азербайджан к победе в 44-дневной войне и к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства после проведения однодневной анти-террористической операции в конце сентября прошлого года.

В любой стране мира политический деятель, одержавший такие исторические победы , имел бы самый высокий рейтинг и был бы явным фаворитом на выборах главы государства. В целом же, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выглядит настоящим исполином на фоне таких политических лилипутов, как тот же Эммануэль Макрон, правление которого ознаменовалось для Франции огромным числом внешнеполитических провалов.

Президент Франции привел к потере авторитета своей страны в Африке- жизненно важном для Пятой Республики континенте. Он провалил все возможные реформы, став "президентом богачей", чем вызвал резкий протест среди миллионов французов.Прямо сейчас Францию захлестнули митинги работников сельскохозяйственной отрасли, педагогов, людей разных профессий.

Безусловным является провал Франции и в регионе Южного Кавказа. Поддержка Макроном Армении не пошела Азербайджану одержать победу в 44-дневной войне, провести антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановив свою территориальную целостность и суверенитет. Не помогут макроновские выкрутасы Армении и в будущем.. О чем, кстати, также свидетельствуют данные агентства Fitch.

Оно прогнозирует, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть достигнуто в первой половине 2024 года. "Скорее всего, в мирное соглашение будут включены положения об усилении контроля Азербайджана над созданием Зангезурского коридора до Нахчывана. После успешной военной операции в Карабахе в сентябре 2023 года Азербайджан укрепил свою региональную безопасность в краткосрочной и среднесрочной перспективе и восстановил свое доминирование над упраздненным в настоящее время сепаратистским регионом. Ярким примером этого стало упразднение бывшей "Нагорно-Карабахской Республики" в январе 2024 года", - добавили в Fitch.

Каждое слово в отчете агентства, безусловно, вызовет приступ истерики в рядах армянских "реваншистов" и их французских, американских и прочих зарубежных подельников.Которые прямо сейчас клеймят на чем свет стоит премьер-министра РА Никола Пашиняна, заявившего о необходимости внесения изменений в Конституцию РА без чего просто невозможно подписание мирного соглашения с Азербайджаном.В кои то веки Пашинян сказал что-то дельное, разумное, как на него приняли выливать ушаты грязи!

Но все эти истерики со стороны противников неизбежного нелепы и бесполезны.Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить о фактах, которые обнародовал в ходе дебатов один из кандидатов в президенты , председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж. В 1987 году, перед началом агрессивных действий Армении против Азербайджана, наша республика обеспечивала соседнюю республику нефтепродуктами, полностью обеспечивая ее потребности. Говоря конкретнее, из Азербайджана в Армению поставлялось 388.000 тонн автомобильного бензина, 375.000 тонн дизельного топлива, 1.860.000 тонн мазута, 30.000 тонн масла и смазочных материалов.

Кроме того, Азербайджан обеспечивал Армению и продукцией химической и металлургической промышленности: полиэтиленом (7.583 тонны), содой каустической (5.494 тонны), фосфорными удобрениями (28.477 тонны) , ломом и отходами черного металла (12.978 тонн) , синтетическим каучуком (6.175 тонн), синтетическими моющими порошками (2.186 тонны) и всем прочим.Если говорить в целом, то Азербайджан обеспечивал Армению продукцией на сумму в 350 миллионов долларов в мировых ценах того времени.

Все это Армения получала из Азербайджана по разнарядке Госплана СССР, то есть совершенно даром! И так продолжалось из года в год! Примерно такая же ситуация была и с Грузией. В целом же, Азербайджан был единственной в Закавказье, как тогда именовали Южный Кавказ, республикой-донором. С тех пор ничего существенно не изменилось. Азербайджан , под руководством Президента Ильхама Алиева, по-прежнему является ведущим государством региона, способным продвигать принятие любых решений, отвечающих как нашим национальным интересам, так и интересам всего Южного Кавказа. Собственно, именно об этом и говорится в отчете рейтингового агентства Fitch.