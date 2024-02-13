Руфиз Хафизоглу в интервью "Аль-Арабия"

Снайперский выстрел в азербайджанского пограничника еще раз доказывает, что Армения не хочет мира.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил телеканалу "Аль-Арабия" заместитель директора АМИ Trend, глава медиаплатформы Turkic.World, политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

Он отметил, что Армения демонстрирует достаточно агрессивную позицию, и это не случайно.

"Инцидент является ударом по нормализации отношений между двумя государствами. В настоящее время Армения получает оружие от Франции и Индии, что еще раз показывает, что они не хотят мира", - добавил Р.Хафизоглу.

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