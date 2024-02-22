Парламент Ирана поддерживает цели Азиатской парламентской ассамблеи.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на обсуждениях, организованных в рамках XIV пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, сказал глава делегации Ирана Джалил Рахими Джаханабади .

Он отметил, что Иран приветствует председательство Азербайджана в Ассамблее и окажет необходимую поддержку в направлении усиления деятельности.

Напомним, что 22 февраля в Баку начала работу XIV пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи.

Пленарная сессия продлится до 24 февраля.

В сессии, посвященной теме "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран.

В рамках мероприятия пройдут заседания Исполнительного совета, комитетов организации по политической, экономической, бюджетной, социальной и культурной сферам, рассмотрен ряд организационных вопросов.

В завершение сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет.

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