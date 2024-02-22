А не пора ли провести в Москве выставку про Западный Азербайджан?

Автор: Мехти Ахмедзаде

25 февраля в Санкт-Петербурге запланировано открытие абсурдной выставки "Армянский историко-культурный след в Баку", в рамках которой будут продемонстрированы некие выдуманые "факты", якобы подтверждающие вклад армянских нефтепромышленников, архитекторов, строителей, спортсменов и деятелей культуры в историю столицы Азербайджана.

Собирается провести сие цирковое представление армянское лобби России, на фоне "найденных" (читай сфабрикованных - ред.) "доказательств" о том, что азербайджанцы разрушают армянское наследие в Карабахе.

Какое "наследие" может быть у армян на исконно азербайджанской земле непонятно, ибо было доказано, что все воздвигнутое армянами является фальсификацией истории, которая активно началась после оккупации 20% территорий Азербайджана, чтобы придать этим краям "армянские краски". Хачкары, церкви - все это появилось в 90-е и позже, а не сто или тысячи лет назад, как это любят утверждать наши соседи.

Конечно же, чтобы придать своим словам и этой выставке хоть какую-то легитимность, был задействован и армянский прихвостень Виталий Милонов, который в комментарии РусАрмИнфо, занимающемуся провокационной деятельностью в РФ, рассказал кучу всякого бреда о том, что армяне якобы действительно построили весь Баку.

Клоуна Виталика слушать, между прочим, давно уже неинтересно, так как любая его реплика разбивается о реальные исторические факты, но возмущает тут другое.

Почему в России никто не задумался о том, чтобы остановить проведение этой провокации, которая явно нацелена еще и на то, чтобы вбить клин в развивающиеся российско-азербайджанские отношения. Наверное, было бы правильнее провести где-нибудь, допустим в Москве, выставку о Западном Азербайджане, где полностью были разрушены исторические памятники, культурное наследие азербайджанцев.

Вот, что имело место быть. И это было доказано - фото, видео, архивы. Все это находится в свободном доступе.

Одной из главных тем выставки стоило бы сделать то, что Армения должна обеспечить возвращение западных азербайджанцев на родину. Должны быть восстановлены права азербайджанцев, насильственно изгнанных с родных земель. Нужно поведать о том, как на территории Западного Азербайджана было разрушено около 500 сел.

Сегодня в этих краях памятники культуры, названия мест, обычаи азербайджанцев арменизированы. Армяне целенаправленно пытались стереть то, что принадлежит нам, с земель, на которых жили азербайджанцы. Армения и ее покровители старались донести до всего мира переезд армян из Карабаха по собственному желанию чуть ли не как "трагедию". В то время как есть достаточно видеокадров, доказательств по этому вопросу. На этих кадрах видно, что они покинули Карабах в безопасных условиях и по собственному желанию. Азербайджанское государство, обращаясь к ним, заявляло, что они могут принять гражданство и иметь те же права, что и другие граждане.

Давайте еще раз посмотрим на исторические факты, на то, как азербайджанцы были изгнаны из родных очагов в Армении. К ним применяли силу, совершались убийства азербайджанцев. Чтобы вытеснить азербайджанцев, отключались свет, телефон, вода, газ, их условия жизни доводились до невыносимых, на азербайджанцев организовывались нападения. Тысячи азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель. Были разрушены наши памятники культуры, места поклонения.

Учитывая то, как армяне ныне ненавидят Россию и постоянно выдвигают ей всякого рода претензии о "предательстве", в Санкт-Петербурге должны задуматься о том, зачем проводить эту фальшивую выставку, если одной из главных ее целей является провокация, направленная, в частности и против Москвы, ведь армяне надеются, что сама новость о проведении этого мероприятия может создать волнения между двумя странами.

Очевидно, что России подобное развитие событий не нужно.. Пора бы свернуть этот цирк до того, как он состоится.