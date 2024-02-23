Невиданный аморализм: Франция награждает Армению безвизом с ЕС?

Автор: Акпер Гасанов

На следующей неделе Европарламент обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией. Об этом в беседе с представителем армянского СМИ сообщила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон. По ее словам, резолюция будет обсуждена на пленарном заседании Европарламента. "С этой резолюцией мы выдвигаем реальный план визовых действий, и будем продвигать повестку более тесных институциональных и других связей с Арменией, чтобы жители Армении почувствовали, что их приветствуют", изрекла она.

Уже, как видим, интересная новость. Но это было не все. Данная дама заявила также, что хотела бы, чтобы Армения в какой-то момент стала частью Европейского Союза. "Так что, если мы хотя бы продвинемся с программой виз или действиями по либерализации, это будет что-то ощутимое для людей, также и с точки зрения торговли и либерализации наших рынков", - заявила депутат Европарламента.

На вопрос, есть ли какие-либо препятствия для начала диалога Евросоюза с Арменией по поводу визовой либерализации, депутат ответила, что его могут блокировать, и пока блокировал этот процесс не Европарламент, эта проблема всегда была в Европейском совете. Виола фон Крамон отметила, что армянским дипломатам следует провести определенную работу по этому вопросу с некоторыми странами-членами ЕС, не уточнив, с какими именно странами. Она отметила, что в некоторых странах-членах ЕС укоренились опасения по поводу либерализации виз с Арменией.

Такая вот новость. Сразу замечу, что само обсуждение резолюции о либерализации визового режима с Арменией является верхом цинизма. Ведь, речь идет о стране, которая более четверти века держала 20% территорий Азербайджана под оккупацией. Речь идет о стране, которая два с половиной десятилетия игнорировала резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых содержалось требование о выводе всех незаконных армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны.

Речь идет о стране, которая виновна в совершении Геноцида против мирного населения в Ходжалы, который признал ряд стран-членов ЕС. Например, Комитет по иностранным делам Парламента Чехии принял резолюцию, в которой осуждаются любые этнические чистки, массовые убийства и геноцид мирного населения, в контексте которой события в Ходжалы расцениваются как преступление против человечности.

Собственно говоря, даже экс-президент Армении Серж Саргсян в интервью английскому журналисту Тому де Ваалу не только не отрицал факт совершения армянской стороной Геноцида в Ходжалы, но и рассуждал о том, что это преступление было важно совершить, чтобы у азербайджанцев не было сомнений в готовности армян убивать мирное население. И вот такое государство собираются наградить безвизовым режимом с ЕС?!

Также напомню, что в ходе 44-дневной войны, по приказу премьер-министра РА Никола Пашиняна по мирным азербайджанским городам, а это Гянджа, Барда, Мингячевир, были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли старики, женщины, дети. Это было чудовищное преступление против человечности. Но вместо санкций против Армении, мы видим готовность поощрить ее!

Да, пока принятия решения по данному вопросу нет. Но сам факт его обсуждения - это такое аморальное действо, что трудно даже подобрать слова для цензурной характеристики происходящего. Ведь, Армения, на словах признающая территориальную целостность Азербайджана, до сих пор держит под оккупацией 8 азербайджанских сел. Впрочем и это еще не все.

Даже во Франции Армения обвиняется в пособничестве обходу антироссийских санкций. Правда, только на уровне СМИ, да и то очень редких. Но факт ведь остается фактом- РА действительно помогает России, которая воюет против Украины на ее территории, обходить американские и европейские санкции! И за это РА не осуждают, против нее не вводят санкций. Нет, ей сулят безвизовый режим с ЕС! Несложно представить, насколько оскорбительными эти действия могут счесть в Украине.

Но, судя по всему, маховик аморализма запущен вовсю. И вот уже Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Об этом глава армянского правительства сказал в интервью France 24. Да, он не сказал о полном выходе РА из ОДКБ, Таможенного Союза и ЕАЭС. Он употребил слово "заморожено", что доказывает стремление армянской стороны усидеть сразу на нескольких стульях.

Кто поощряет такое поведение официального Еревана? Ответ очевиден- макроновская Франция. Мы же видим, как все активизировалось после вояжа Никола Воваевича в Париж. Вот уже и в Ереван прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Который обещал Армении нарастить её оборонный потенциал. По словам Лекорню, речь идет о защите типа земля-воздух и бронемашинах. Все это говорит, что Франция поддерживает РА с финансовой, военной и политической точек зрения, по сути награждая государство, которое виновно в огромном количестве преступлений против Азербайджана и человечности. И такой цинизм, аморализм, безнравственность происходят на глазах у всего мирового сообщества.