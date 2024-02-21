После Мюнхена: Официальному Еревану придется смириться с новой реальностью

Автор: Акпер Гасанов

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Азербайджан и Армения работают по организации встречи лидеров двух стран. "Ведутся обсуждения о проведении встречи глав государств. Окончательного решения нет. Работаем, и когда будет достигнуто окончательное согласие, сообщим", - сказал Григорян журналистам. Что тут сказать? Можно разве что вспомнить известное ильфо-петровское "пилите, Шура, пилите".

Это я к тому, что примитивные попытки официального Еревана и его покровителей оказать давление на официальный Баку раз за разом терпели крах. Азербайджан сам всегда доказывал, что теперь наша страна решает, где, когда, в каком формате состоятся переговоры с руководством РА. И тут отмечу, что в последний раз Президент Азербайджана и премьер Армении встретились 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, при участии канцлера Германии Олафа Шольца.

Все попытки армянской стороны протащить на эту встречу президента Франции Эммануэля Макрона оказались тщетными. Собственно, именно поэтому премьер-министр РА Никол Пашинян и полетел сегодня во Францию. Нужно же было поведать главе французского государства о причинах фиаско армянской дипломатии в Мюнхене. Ну и, естественно, получить новые директивы Пашиняну от Макрона нужно было.

Я же напомню, что по итогам переговоров Президента Азербайджана и премьер-министра РА в Мюнхене было заявлено, что состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении для обсуждения текста мирного договора, а также комиссий по делимитации границы. Да, на это в Баку готовы. Более того, наша страна всегда настаивала именно на этом, тогда как в Ереване регулярно пытались осуществлять "финты ушами".

Вот и в ходе трехсторонней встречи Алиева и Пашиняна при содействии Шольца, которая быстро превратилась в двустороннюю, глава нашего государства озвучил ровно ту самую позицию, которую он озвучивал всегда- Азербайджан выступает за мир в регионе, считая приоритетными двусторонние контакты между Баку и Ереваном. Президент Азербайджана послал четкий месседж - никому не стоит даже пытаться подменить посредничество между Баку и Ереваном поддержкой Армении.

Поняли ли это в Ереване? Если исходить из нынешнего заявления главы МИД РА, то процесс признания новой реальности с их стороны идет. "Что меня больше всего беспокоит в Мюнхенском саммите, так это тот факт, что Армения полностью превратилась в сателлита Запада. Я уже несколько лет являюсь одним из инициаторов политического диалога между Арменией и Западом, но то, что происходит сейчас, - это не построение нормальных политических отношений с Западом, а факт, который я недавно охарактеризовал: Армения с легкой руки Пашиняна превратилась в сателлита Запада, а это значит, что в ближайшее время в нашей стране ожидаются потрясения", заявил на днях армянский политолог Сурен Суренянц.

Он констатирует, что сегодня Азербайджан позволяет себе многое из того, что, к сожалению, не может себе позволить Армения. "Потому что, во-первых, Азербайджан - это страна-победитель, и, во-вторых, он имеет гораздо более важную роль как для Запада, так и для России", подчеркивает армянский политолог. Впрочем, о том же говорят и сами итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

Она очень ярко и четко показала растущее влияние Азербайджана в мире. Главы государств и правительств, руководители ведущих международных финансовых центров, все они искали встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В итоге, за два дня конференции, глава нашего государства провел аж 24 встречи! При этом, были обращения к азербайджанской стороне о проведении еще 10 встреч, но реализовать их не удалось по причине банального дефицита времени!

И еще. По итогам Мюнхенской конференции по безопасности произошло очень важное изменение во взаимоотношениях между Азербайджаном и США. И дело не только в том, что в ходе конференции Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation по стратегическим коммуникациям, политике и пропаганде Эйлин О'Коннор, со специальным координатором президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосом Хохштейном и со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

Дело еще и в том, что Азербайджан был и остается сторонником взаимно уважительных отношений в двустороннем формате. И эту мысль Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко довел и до госсекретаря США Энтони Блинкена. Подчеркнув, что мир в регионе де-факто уже установился, глава нашего государства сказал, что азербайджано-американские двусторонние отношения должны развиваться сами по себе вне процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В США с этой новой реальностью вынуждены согласиться. Соответственно, и в Ереване с ней также согласятся. Как бы и кто бы в Париже не желал обратного.