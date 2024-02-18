Грустят в Ереване и Париже: бессилие перед политикой Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Это было прекрасно. В воскресенье, по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид. Эта встреча была одной из целого ряда иных, имевших место в Мюнхене. Почему она привлекла мое особое внимание? Потому, что на ней снова было продемонстрировано, как спокойно и твердо глава нашего государства продвигает выгодную Азербайджану повестку.

Начну же я с того, что генеральный секретарь ОБСЕ передала Президенту Азербайджана поздравления по случаю победы на выборах главы государства и предстоящего проведения в Азербайджане СОР29. Тут стгоит отметить, что таким образом была доказана нулевая стоимость заключения совместной наблюдательной миссии ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах в Азербайджане.

Да, отечественные СМИ и автор данных строк в частности, сразу заявили, что попытки поставить под сомнение прозрачный, демократический выбор азербайджанского народа со стороны наблюдательной миссии ОБСЕ носил характер заранее подготовленной провокации. Потому, что в любой стране мира на президентских выборах, с колоссальным отрывом победил бы тот, кто сумел восстановить суверенитет и территориальную целостность государства, сделав это вопреки воле ведущих мировых держав.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является именно таким политическим деятелем. С его именем связаны величайшие достижения нашей страны в течении последних 20 лет. Он превратил Азербайджан в безусловного лидера Южного Кавказа, играющего важнейшую роль в процессах, имеющих место в мире. И то, что Баку стал местом проведения СОР29 - еще одно тому подтверждение. Все это было очевидно и до встречи Президента Азербайджана с генсеком ОБСЕ. Но то, что она признала новые реалии- также очень важно.

Но еще более важно другое. Президент Азербайджана Алиев открыто и твердо заявил Хельге-Марии Шмид, что уже давно настало время упразднения ряда механизмов в рамках ОБСЕ, являющихся пережитками прошлого, - в этом контексте таких совершенно бездействующих структур, как Минская группа, Комитет планирования высокого уровня и личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

Глава нашего государства подчеркнул, что с учетом имеющихся в настоящее время бюджетных проблем в рамках ОБСЕ важно расходовать ограниченные финансовые ресурсы на более значимые цели. Ровно о том же самом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом, которая состоялась в Мюнхене по обращению противоположной стороны.

И тут имеет смысл вспомнить о том, что в своей речи на церемонии инаугурации 14 февраля Президент Ильхам Алиев направил месседж тем, кто хочет обсуждать армяно-азербайджанские отношения, в том числе посредничать между двумя странами, заявив, что нам в этом вопросе посредники не нужны. Тогда глава нашего государства четко отметил, что процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией не должен оставаться на международной повестке дня.

"Каждый, кому не лень, хочет заниматься этим вопросом. Идите и занимайтесь своими делами. Мы свой вопрос решили", заявил в своей инаугурационной речи Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ровно то же самое, как видим, он заявил и на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе и в ходе встреч с Хельгой-Марией Шмид и Яном Боргом. Это и есть последовательность в словах и действиях- редчайшее на мировой политической сцене явление.

Увы, мы сейчас видим, что в порядке вещей является ситуация, когда большие державы игнорируют интересы малых государств, в том числе и подписанные ранее союзнические обязательства. Создать конфликт для того, чтобы извлекать выгоду из его существования- еще одна современная мировая "забава" мировых держав. Азербайджан все это видел на примере деятельности той самой МГ ОБСЕ. И именно поэтому, решив свою историческую задачу, официальный Баку заявляет о том, что данная структура не нужна.

Понимаю, сколь неприятной является жесткая и принципиальная позиция официального Баку для дипломатов из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, которые так любили совершать челночные поездки в Баку и Ереван, получать хорошие зарплаты, оставаться в комфортных отелях, имитировать бурную деятельность при полном отсутствии прогресса в решении вопроса.

Безусловно, аналогичные чувства по итогам года испытывает и Анджей Каспшик, который с января 1997 года исполнял обязанности личного представителя действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Для него победа Азербайджана, полное и безоговорочное восстановление нашей территориальной целостности стали большой трагедией. Ведь, окончательно пропал смысл в его "работе". Но все это- не беспокоящие Азербайджан проблемы. Наша страна, благодаря блестящей стратегии Президента Ильхама Алиева, своих целей достигла. И теперь весь мир вынужден считаться с этим. Вот такой был главный итог Мюнхенской конференции по безопасности. Как бы не грустили на сей счет в Ереване и Париже.