Триумф внешнеполитической доктрины Президента Ильхама Алиева в Мюнхене

Автор: Акпер Гасанов

"Мы ни у кого ничего не просим. Уже более 20 лет я являюсь Президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил, потому что в этом не было никакой необходимости", это были слова, сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на церемонии инаугурации. .Глава государства тогда четко отметил, что Азербайджан - самодостаточная страна.Но это еще не все.

"Мы - сторонники сотрудничества в двустороннем формате, и наша внешняя политика рассчитана на это - равноправные отношения, взаимоуважение, как говорится, доброе отношение друг к другу, невмешательство в дела друг друга. Это наши принципы, и эти принципы диктовали мы, и они были приняты", заявил он тогда. На Мюнхенской конференции по безопасности было продемонстрировано, сколь прав и объективен был в своих оценках новой реальности глава нашего государства.

Достаточно просто вспомнить, сколь высока была интенсивность данных встреч, которые состоялись по инициативе руководителей ряда стран мира и международных организаций.Глава государства встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом , президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Были также встречи главы нашего государства и президента Государства Израиль Ицхака Герцога.Президент Азербайджана встретился также с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по Европейской инициативе "Зеленой сделки", межинституциональным вопросам и прогнозированию Марошем Шефчовичем, с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером.

О чем все это говорит? О том, что Азербайджан прочно закрепил за собой государства, развивать отношения с которым выгодно всем.Наша страна является ведущим региональным государством, с самой крепкой , развитой экономикой и с блестящим опытом реализации грандиозных проектов , принесших пользу как Южному Кавказу, так и Европе.Причем, все эти проекты были реализованы благодаря политической воле Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому порой приходилось преодолевать противодействие ведущих мировых держав.

Азербайджан инициировал их, реализовал и теперь правоту, стратегическое дальнозоркость главы нашего государства признали все. Точно также, все вынуждены смириться с восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.Да, мы порой видим попытки обесценить нашу победу со стороны мирового армянства или Франции, но все эти попытки были и будут бесполезной тратой времени.

Вот и в Мюнхене, по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялась его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, опять же по инициативе немецкой стороны, состоялась трехсторонняя встреча, теперь уже и с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна.И в ходе этих встреч глава нашего государства озвучил ровно ту самую позицию, которую он озвучивал всегда- Азербайджан выступает за мир в регионе , считая приоритетными двусторонние контакты между Баку и Ереваном.

При этом, если кто-то жаждет играть роль посредника, то наша страна не против. Главное- не пытаться подменить посредничество поддержкой Армении. Азербайджан слишком силен, влиятелен, чтобы кто-то мог позволить себе саму мысль о том, что давление на нашу страну возможно.Азербайджан всегда демонстрировал верность принципам международного права и принципу территориальной целостности государства.

"Наша поддержка территориального суверенитета и целостности Украины является незыблемой, и это не изменится. Мы как страна, которая страдала от оккупации, прекрасно понимаем вашу ситуацию и желаем мира украинцам и Украине", заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Понятно, что эти слова услышали и в России. Но Азербайджан давно доказал, что способен развивать отношения с кем-угодно, без оглядки на третьи силы.

Вот и встреча главы нашего государства с президентом Израиля в Мюнхене, безусловно, .была без особой радости встречена в Иране. Но, тут ровно такая же ситуация- никто не вправе указывать официальному Баку с кем и как развивать отношения. Азербайджан был и остается сторонником взаимно уважительных отношений в двустороннем формате. И эту мысль Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко довел и до госсекретаря США Энтони Блинкена.

Подчеркнув, что мир в регионе де-факто уже установился, глава нашего государства сказал, что азербайджано-американские двусторонние отношения должны развиваться сами по себе вне процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. То есть, по сути он повторил Блинкену то, о чем заявил в своей инаугарационной речи.

Это и есть пример принципиальной, твердой позиции Президента, ориентированного на отстаивание национальных интересов своей страны.И в США вынуждены будут с этим согласится. Ведь, Азербайджан может, в отличие от Армении, очень быть полезен всем тем государствам, которые примут за аксиому позицию официального Баку.В противном случае, эти страны просто выстрелят себе в ногу, потеряв доверие ведущего государства Южного Кавказа. Азербайджан призывает этого не делать, указывая на преимущества развития двусторонних отношений в самых разных сферах. Это честно, прагматично, перспективно и взаимовыгодно.