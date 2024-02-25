"Политическая карьера Адама Шиффа - это путь неутомимого оппортуниста-демагога, бездумно пренебрегающего возможными последствиями. Что и было наглядно продемонстрировано во время первых дебатов, состоявшихся 22 января в кампусе Университета Южной Калифорнии, между Адамом Шиффом, Кэти Портер, Барбарой Ли и Стивом Гарви.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Ричарда Стивенсона, опубликованной на американском сайте California Globe.

Как заявил Шифф во время дебатов, его кампания сфокусирована на двух вопросах, крайне дестабилизирующих американскую демократию: расширение состава судей Верховного суда и отмена филибастера в Сенате США для принятия конкретных решений, с которыми не согласна вся страна.

Вторые дебаты состоялись 12 февраля, и Шифф заявил, что во время своего президентства Трамп расширил состав судей. Но когда Трамп стал президентом, в Верховном суде США было девять судей, и когда он покинул пост, их всё ещё было девять. Значит, Шифф солгал, отмечает автор статьи.

Филибастер

"Хотя филибастер может помешать большинству в Сенате США, необходим консенсус в вопросе отмены данной практики. Филибастер с большой эффективностью использовался для достижения согласия по многим вопросам, в частности, по расовым гражданским правам.

Америке не нужна ситуация, когда временное большинство в Сенате США навязывает нежелательные для страны изменения. Именно такие дестабилизирующие меры поддерживает Шифф.

Расширение состава судей

В ходе дебатов Шифф также выступил за увеличение количества судей Верховного суда США, чтобы перевесить то, что, по его мнению, является судебным большинством. Однако расширение состава судей полностью противоречит справедливому судоустройству. Временное большинство в Сенате США будет вынуждено добавить новых судей, и вскоре мы можем увидеть суд в составе ста пятидесяти семи человек и страну в правовом хаосе. Очевидно, что это крайне дестабилизирует то, что всегда считалось великой демократией в мире, и является очевидным результатом "работы Шиффа". Даже президент США Франклин Рузвельт в своё время отступил от этого вопроса из-за негативных последствий для страны. Очевидно, что Шифф считает себя намного выше Рузвельта. Если дестабилизируете нашу страну, то единственными реальными бенефициарами станут Россия, Иран и Китай, а также их приспешники, в число которых теперь входит и Адам Шифф.

Шифф солгал

Во время дебатов Стив Гарви поднял вопрос о порицании Адама Шиффа Конгрессом за ложь. Шифф тут же снова солгал, заявив, что порицание было вынесено исключительно за противодействие Трампу. Хотя фактическая формулировка Конгресса значительно отличается от его утверждений. Резолюция 521 Палаты представителей разоблачает эту ложь:

"На протяжении многих лет представитель Шифф злоупотреблял доверием, утверждая, что у него есть доказательства сговора, которых, как ясно из докладов специального прокурора Роберта Мюллера, генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Хоровица и специального советника Дарема, никогда не существовало;

Шифф на протяжении многих лет распространял ложные обвинения о том, что кампания Трампа вступила в сговор с Россией; 20 марта 2017 года Шифф закрепил в протоколе Конгресса ложные утверждения из "Досье Стила", обвиняющие соратников Трампа в сговоре с Россией".

В ответ конгрессмен заявил о якобы имевшей место беседе между руководителем кампании Трампа 2016 года и человеком, имевшим отношение к российской разведке.

Шифф явно упускает из виду доказанный и неоспоримый факт, что в 2016 году кампания Хиллари Клинтон платила российской разведке как часть так называемого "Досье Стила", которое оказалось поддельным. Кроме того, Хиллари Клинтон незаконно использовала незащищенный личный сервер электронной почты для передачи правительственных секретов. Только идиот может утверждать, что российские, иранские, китайские и северокорейские хакеры не читали эти письма.

Шифф также упускает и то, что у сенатора Файнстайн в течение двадцати лет работал шпион китайского правительства.

Ситуации с Хиллари Клинтон и Дайэнн Файнстайн доказывают, что политический оппортунизм Шиффа всегда превалирует над реальными фактами в области национальной безопасности.

Адаму Шиффу свойственно избирательное возмущение, которым всегда пользуются демагоги. Чтобы демократия победила, он должен проиграть", - резюмирует автор статьи.