https://news.day.az/politics/1640154.html ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - сообщили в министерстве.
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