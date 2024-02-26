Азербайджан всегда был инициатором мирных переговоров, сейчас очередь за Арменией

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал композитор, народный артист Азербайджана, ректор Национальной консерватории Сиявуш Керими.

Он отметил, что Азербайджан всегда был инициатором мирных переговоров, и сейчас очередь за Арменией.

"Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что армяне могут вернуться в Карабах и жить по законам нашей страны. Они уехали из Карабаха по собственному желанию и все из них как один говорили, что никаких давлений со стороны Азербайджана не было. Армяне должны осознать, что мир необходим", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.