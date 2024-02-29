Проармянская лоббистка Линдси Снелл оправдывается за милитаризацию Еревана

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская пропаганда вновь пытается выставить Азербайджан в качестве агрессора и провокатора. И, как обычно, в качестве обвиняющих выступают давно известные персонажи, такие как американская журналистка Линдси Снелл. О ней, как и о ее взглядах, мы немало писали в прошлом. В этот раз проармянская пропагандистка обвиняет Азербайджан в том, что Баку закупает вооружение в ответ на аналогичные шаги Еревана. Видимо, действия Баку очень сильно напугали одну из звезд армянской пропаганды.

Критика, конечно же, весьма глупая по многим причинам. В первую очередь, из-за того, что такое развитие событий легко читалось и было предсказуемым для любого, кто обладает пониманием функционирования системы международных отношений. Поставки вооружений Армении, которые обуславливаются беспокойством за ее безопасность, приводят к закупкам вооружений Азербайджаном, так как в Баку не могут быть уверены в честности намерений Еревана. В результате получается ситуация, в которой обе стороны теряют доверие и активно вооружаются, что приводит к гонке вооружений. А как известно, гонка вооружений способствует развитию эскалационной динамики. В итоге это приводит к серьезной конкуренции в сфере безопасности.

И в таком развитии нельзя винить Баку. Ведь Азербайджан пытается сохранить ситуацию, которая установилась в регионе в последние годы. Закупки вооружения армянской стороной являются одним из проявлений политического ревизионизма, так как четко прослеживается конечная цель - попытаться изменить баланс сил в регионе.

Учитывая то, что в международной системе нет высшего органа, решающего споры между сторонами, единственным логичным ответом, который Баку может предложить на закупки Ереваном вооружения является укрепление собственного военного потенциала. С этой точки зрения, поведение Азербайджана полностью рационально, так как именно такой подход позволяет стране сохранить позитивный расклад баланса сил в противостоянии с Арменией.

Мы не станем обвинять Линдси в отсутствии понимания теории международных отношений и тонкостей поведения государств. В конце концов, она пропагандистка и эти знания не обязательны для нее. Как и способность критически подходить к поступающей к ней информации. Главной ее целью является формирование конкретных нарративов.

И ее читатели также не ждут от нее глубокого понимания того, как работают международные отношения. Как правило, читатели таких... деятелей, живут в эхокамере, и единственное их желание - видеть ретрансляцию тезисов, которые признаны и одобрены в их кругу.

По этим причинам, нас не удивляет ее предвзятый подход и отсутствие стремления показать хоть какой-нибудь уровень беспристрастности. Но ее абсолютно нелогичные обвинения не способствуют какому-либо улучшению ситуации.

Однако, возникает вопрос о том, почему журналистка, так "беспокоящаяся" за мир и безопасность на Южном Кавказе, не говорила о поставках различных вооружений в Армению? Ведь поставок и договоренностей о закупках было много. Индийское вооружение, французское, "нелетальное" вооружение из ЕС. Но с точки зрения Линдси Снелл - все это является допустимым, если судить по ее молчанию. Что подчеркивает предвзятость и пропагандистскую направленность ее деятельности.

С другой стороны, такое поведение пропагандистки абсолютно понятно. Зачем пытаться объективно рассмотреть проблему с разных сторон и не получить за это ничего, если можно поддержать сторону, которая платит? И эта критика касается не только вышеупомянутой журналистки. Такое поведение является стандартом. Вот только проблема в том, что мнение этих пропагандистов не интересно никому и не влияет ни на что.