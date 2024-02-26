В США прошла акция по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида - ФОТО
В американских городах Вашингтон, Нью-Йорк, Атланта и Хьюстон прошла акция, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.
Акция была организована руководителем Организации дружбы Юта-Азербайджан Асмар Гараевой при поддержке Госкомитета. В ходе акции по многолюдным центральным улицам городов проехали автомобили с LED-экранами, на которых были размещены фотографии и лозунги, связанные с трагедией в Ходжалы.
На экранах демонстрировались флаг и карта Азербайджана, фотографии и имена жертв Ходжалинского геноцида. Изображения сопровождались лозунгами и призывами "Справедливость к Ходжалы!", "Признайте Ходжалинский геноцид!", "Преступление Армении против человечности!", "Азербайджанцы требуют справедливости!" и др.
Информационная акция вызвала интерес местной общественности.
Целью информационной кампании, проводимой в различных городах США на протяжении нескольких лет, является привлечение внимания местных жителей к реалиям Ходжалинской трагедии.
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