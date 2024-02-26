В США прошла акция по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида

В американских городах Вашингтон, Нью-Йорк, Атланта и Хьюстон прошла акция, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

Акция была организована руководителем Организации дружбы Юта-Азербайджан Асмар Гараевой при поддержке Госкомитета. В ходе акции по многолюдным центральным улицам городов проехали автомобили с LED-экранами, на которых были размещены фотографии и лозунги, связанные с трагедией в Ходжалы.

На экранах демонстрировались флаг и карта Азербайджана, фотографии и имена жертв Ходжалинского геноцида. Изображения сопровождались лозунгами и призывами "Справедливость к Ходжалы!", "Признайте Ходжалинский геноцид!", "Преступление Армении против человечности!", "Азербайджанцы требуют справедливости!" и др.

Информационная акция вызвала интерес местной общественности.

Целью информационной кампании, проводимой в различных городах США на протяжении нескольких лет, является привлечение внимания местных жителей к реалиям Ходжалинской трагедии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!