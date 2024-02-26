https://news.day.az/politics/1640489.html Ереван назвал дату встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Ереван назвал дату встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине.
Об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает Day.Az.
"Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене", - отметила она.
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