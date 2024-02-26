Ереван назвал дату встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, сообщает Day.Az.

"Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене", - отметила она.

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