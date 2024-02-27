Муниципалитеты объединятся

Стало известно, в каком порядке объединятся муниципалитеты в Азербайджане

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об объединении, функционировании, отделении и упразднении муниципалитетов".

В законопроекте отмечается, что по решению Милли Меджлиса (парламент) муниципалитеты с населением менее 3 000 человек (или менее 1 000 домохозяйств) объединяются между собой, принимая во внимание социально-экономическую ситуацию, историю и другие местные особенности, возникающие в них в течение последних двух из четырех лет, минувших с последних муниципальных выборов в Азербайджане.

Отметим, что на заседании парламентского комитета по региональным вопросам, назначенном на 1 марта, будут рассмотрены внесения изменений в законопроекты "Об объединении, функционировании, отделении и упразднении муниципалитетов" (первое чтение) и "О статусе муниципалитетов" (первое чтение).

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