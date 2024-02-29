В Армении думают, что французы будут умирать вместо них. Напрасно

В Париже Никол Пашинян получил поддержку и подпитку. Сразу после этого в Ереван прибыл министр обороны Франции с обширной делегацией, и эта подпитка была закреплена. Чем это закончится? Ничем хорошим. И, в первую очередь для Армении. Армения не остров, чтобы остаться в стороне, если в регионе вспыхнет новый пожар.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Лучший вариант избежать внешнего вмешательства и ускорения мирного процесса - это двусторонний формат переговоров, предложенный Азербайджаном. Баку все равно, где будет подписан мирный договор, о чем неоднократно говорил Президент Ильхам Алиев. Мы готовы идти к миру, готовы к обсуждению всех вопросов с Арменией. Но это должно быть взаимно. Ереван же не демонстрирует взаимности. Он следует инструкциям своих опекунов, той же Франции. А эти инструкции толкают Армению к пропасти. Об этом должны говорить не мы, а, в первую очередь армянская интеллигенция, разумная часть армянского общества, здравомыслящие политики, эксперты и аналитики Армении. Они есть, и их голоса должны быть слышны. Вместо устрашения своего общества надуманной "азербайджанской угрозой", власти страны должны разъяснять гражданам важность мирной повестки и добрососедства.

Даже поверхностный анализ позволяет установить, кому на самом деле нужна эскалация. Армения - суверенная страна и может приглашать к себе и давать в руки бинокли кому угодно. Но это не должно затрагивать наши национальные интересы и нашу безопасность. А четко видно, что мирный процесс забуксовал после размещения в Армении европейской наблюдательной миссии и попыток откровенного вмешательства в дела региона внерегиональных игроков. Особенно это касается Франции и "бинокльной дипломатии" опекунов Армении в целом. Региональные державы в лице Турции, Ирана или России вряд ли будут спокойно наблюдать, как расположенные далеко от Кавказа страны семимильными шагами продвигаются в регион, при этом преследуя разрушительные цели.

Как все это аукнется самой Армении, представить несложно.

Эти планы и контуры чертятся и против России, и против Азербайджана. Главное тут понять, на что рассчитывают наши соседи и думают ли о последствиях.

Расчет союзников Армении очень четкий - вытеснение российского контингента с Южного Кавказа. Думаю, этому процессу уже дан старт. В Москве, конечно же, все видят и обо всем знают. Там очень внимательно отслеживают все процессы. Учитывая, что коллективный Запад желает доминировать на Кавказе, в Москве пытаются сейчас определить свою роль в регионе в новых условиях.

Азербайджан в этих условиях грамотно выстраивает свою внешнеполитическую линию. А также экономическую и дипломатическую. Визит Президента Ильхама Алиева в Мюнхен и проведенные там встречи показывают, что Азербайджан выстраивает свою позицию, исходя из происходящего в регионе. Господин Президент и в своей инаугурационной речи четко очертил все контуры, дал понять обществу, что наши победы не перевариваются недругами и не могут остаться без ответа с их стороны. И мы должны быть к этому готовы. Всеми своими действиями Азербайджанское государство демонстрирует свою готовность к негативному развитию событий. Первый после выборов официальный визит Президента Азербайджана по традиции состоялся в Анкару. Этот визит, думаю, стал своеобразной сверкой часов. Мы внимательно следим за всеми процессами и, исходя из них, выстраиваем свою политику.

Регион от эскалации ситуации ни в коем случае не выиграет. Особенно это касается Армении. Если произойдет военная эскалация, к которой ее подталкивают, то дело не ограничится конфликтом между двумя странами. Этот конфликт будет иметь совсем иные очертания, в него будут втянуты и другие государства. Надеюсь... даже уверен, что до этого не дойдет, но нужно рассматривать все варианты. Если в войну на стороне Армении вмешаются Франция и другие акторы проармянского фронта, понятно, что и союзники Азербайджана не будут закрывать на это глаза. Формируются достаточно тревожные тенденции. Я согласен с аналитиками, считающими, что союзники Еревана планируют превратить Армению в "кавказскую Сирию", в поле столкновения Запада с Россией. Будем надеяться, что ситуацию удастся разрулить, потому что от такого развития событий не выиграет никто, ни одна сторона. Я уже не говорю об ущербе, который будет нанесен странам самого Южного Кавказа.

В Армении полагают, что для них все это закончится реваншем, что благодаря этому хаосу им удастся при помощи западных союзников набраться сил и начать новую оккупационную кампанию. В Ереване не задумываются о жертвах, которыми все это будет сопровождаться, о слезах матерей, о разрушениях и потерях. От новой войны и столкновения внешних сил в нашем регионе пострадает, конечно, и Азербайджан, но потери Армении будут несоизмеримо большими. Ей грозит потеря государственности.

Армения, ищущая союзников против Азербайджана, не осознает элементарной истины - все трагедии, разрушения и потери будут происходить в нашем регионе, а не где-то во Франции или Америке. Погибать будут наши дети, граждане Азербайджана и Армении, а не французы. Те, кто подталкивают Ереван к эскалации и тормозят мирный процесс, останутся в стороне и будут только наблюдать. Каждая армянская семья, в том числе те, кто жаждет реванша, должны задуматься об этом. Не стоит с радостью встречать каждое заявление из Парижа или Брюсселя, эти заявления только отдаляют мир и не служат интересам наших двух народов.

Чего хочет Армения? Мира она явно не желает. По тому, как она затягивает вопрос подписания мирного договора, видно, что у нее имеются какие-то иные планы и надежды их осуществить. Обмен предложениями по тексту договора слишком затянулся, и каждый раз армянская сторона включает в него какие-то новые требования, заведомо зная, что они будут отвергнуты. Делает это Армения не по собственному разумению, а под диктовку внешних акторов, которым мир в регионе абсолютно не нужен. Я понимаю, почему желающим внедриться в регион силам нужен хаос и кровь. Но я не понимаю, для чего это нужно Армении. Не может быть, чтобы это было нужно армянскому народу Каждый народ хочет жить спокойно, растить детей, строить будущее. Может быть, армянские политики рассчитывают, что население Армении просто переместится туда, где сильна их диаспора, и обустроится там, пока здесь гипотетические французы и американцы проливают кровь? Но ведь это несерьезно, господа.

Самая большая проблема армянских политиков в том, что они думают, будто действуют очень хитро и умно. Но мы в Азербайджане все видим, знаем и прогнозируем наперед. Мы к этому готовимся. У нас есть свои стратегические цели, очень четкие, и мы движемся к ним пошагово и грамотно. Сегодня ситуация совсем другая, все эти хитрости и ловушки, которые расставлены для нашей страны, не будут срабатывать так, как рассчитывают Ереван и его союзники.

Заигрывания с вопросом изменений в Конституцию - это одна из таких, как думают наши соседи, хитроумных ловушек. На самом деле никакие игры тут неуместны. Президент Ильхам Алиев направил Еревану четкий месседж о том, что если Армения хочет мира, она должна внести изменения в свое государствообразующее законодательство. Пока в основном законе страны прописаны территориальные претензии к Азербайджану, никакой мир невозможен. Можно подписать какую-то бумагу, но она будет, как это называется в юриспруденции, ничтожной. Потому что ничтожна подпись Еревана, построившего свою независимость на территориальных притязаниях к соседям и не желающего от этого тезиса отказываться.

Азербайджан оказал Армении огромную услугу, сняв с ее шеи ярмо страны-оккупанта. Она должна благодарить нас за это. В чем проблема? Чем соседи ущемлены? Живите в своих границах спокойно, растите детей, перестаньте грезить о землях соседа и называть их своими. И в регионе наступит мир. Пока же до мира далеко. Впереди еще будут проблемы. Но время, думаю, работает на нас. Мы, выстраивая свою внешнюю политику, можем добиться определенных дивидендов и своевременно уберечь страну от негативных внешних воздействий. Потому что нам повезло с лидером. Все сегодня говорят одно: дай бог здоровья нашему Президенту. Люди верят, что он не позволит, чтобы интересы Азербайджана были ущемлены. Народ верит в мудрость главы государства.

Лейла Таривердиева