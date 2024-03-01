Председатель комитета Бундестага о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией

В Государственном комитете Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с делегацией Бундестага Германии, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в состав делегации, возглавляемой председателем юридического комитета Бундестага Элизабет Винкельмайер-Беккер, вошли депутаты Джанан Байрам, Штефан Бранднер, Соня Айхведе, Сюзанна Хирле, Торстен Либ, Карстен Мюллер и Ян Плобнер. Во встрече также приняли участие посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн, советник министра иностранных дел Германии Ян Шлихтинг.

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев проинформировал об исторических причинах возникновения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджане, было отмечено, что полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана создало условия для возвращения к родным очагам сотен тысяч азербайджанцев, чьи основные права были нарушены на протяжении почти тридцати лет. На освобожденных от оккупации территориях проводятся масштабные восстановительно-строительные работы, идет процесс возвращения вынужденных переселенцев.

Глава делегации Элизабет Винкельмайер-Бекер поблагодарила за теплый прием и беседу, проинформировала о целях визита в Азербайджан, подчеркнула, что Германия также заинтересована в установлении безопасности на Южном Кавказе, мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

На встрече были даны ответы на многочисленные вопросы германских депутатов, состоялся обмен мнениями о различных аспектах "Большого возвращения", обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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