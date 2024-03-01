Отменен визовый режим между Азербайджаном и Албанией

1 марта в рамках рабочего визита премьер-министра Республики Албания Эди Рамы в Азербайджан состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариза Рзаева и заместителя министра иностранных дел Республики Албания Бесарта Кадии.

Как сообщает Day.Az, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Албанией в политической, экономической и гуманитарной сферах и состоялся обмен мнениями о возможностях для дальнейшего развития отношений.

В завершение встречи было подписано "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!