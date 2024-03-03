Усиление международного авторитета Азербайджана: об исторической миссии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергии дал интервью телеканалу "Евроньюс". Как в нашей стране, так и за ее пределами привыкли уже к тому, что Президент Азербайджана дает исчерпывающие ответы на любые, в том числе и самые острые вопросы. Глава нашего государства является блестящим полемистом и прекрасным собеседником.

На сей раз он говорил о том, что обосновано представляет собой предмет гордости главы нашего государства- о достижениях Азербайджана и дальнейших шагах для успешного функционирования и развития Южного газового коридора. Напомню, что еще в конце мая 2018 года именно действующий глава нашего государства запустил Трансанатолийский газопровод (TANAP) - первую нитку проекта "Южный газовый коридор", по которому газ теперь транспортируется из Азербайджана в ЕС.

"Этим проектом мы создаем новую энергетическую карту Европы", - заявил тогда Президент Азербайджана, начав процесс закачки первого газа через TANAP в Турцию. Время подтвердило его правоту. При этом, хочу подчеркнуть особо, этот исторический прорыв снова произошел благодаря принципиальности и стратегическому видению ситуации со стороны Президента Азербайджана.

"Когда мы начинали этот проект, было много разных идей по поводу его реализации. Были и оптимисты, и пессимисты, а также те, кто считал, что мы не сможем его реализовать. Но мы были полны решимости и знали, что это возможно", заявил он.Это правда, которая наводит на определенные воспоминания. Вспомним о проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, на которые США и ЕС не выделили кредитов, настаивая на подключении Армении к данному проекту. Азербайджан реализовал этот проект, вопреки препонам с американской и европейской стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда проявил принципиальность и стратегическое видение ситуации, в результате чего наша страна сама профинансировала реализацию данного проекта. И вот уже в сентябре прошлого года, на пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе прозвучало заявление главы нашего государства о том, что в целях удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс.

Отметив, что в 2024 году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, глава государства тогда подчеркнул, что параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 миллионов до 25 миллионов тонн. Вот так рождаются и реализовываются поистине исторические прорывы нашей страны в самых разных направлениях. В том числе и в вопросе обеспечения Европы природным газом.

"Трубопровод длиной 3500 километров теперь стал реальностью. Это больше не мечта. Он охватывает все растущее количество стран, так как, как я уже сказал сегодня на открытии заседания, у нас появились новые интерконнекторы, которые позволяют транспортировать природный газ в новые пункты назначения. Фактически это полностью меняет географию поставок энергоносителей, а также вопросы, связанные с энергетической безопасностью", с гордостью подчеркнул Президент Азербайджана.

И вот уже мы услышали, что вице-президент bp по газу и низкоуглеродной энергетике Катерина Папалександри заявила: "Такие проекты, как "Южный Газовый Коридор" (ЮГК) и "Шах-Дениз" приносят пользу как региону, так и Европе, помогая обеспечить поступление стабильного источника энергии - природного газа". Она также поведала о том, что одновременно с увеличением добычи газа с месторождения "Шах-Дениз", bp продолжает разведку ресурсов на Каспии. В частности, сейчас анализируются данные разведочной скважины SDX-8 глубиной почти 7 000 метров.

"В то же время мы изучаем потенциальные новые источники газа за пределами "Шах-Дениз". В прошлом году пробурили оценочную скважину на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли", чтобы исследовать глубокозалегающие газовые пласты под нефтяными. Данные, полученные нами из скважины, выглядят многообещающе", подчеркнула она. И это - еще одна прекрасная новость, которая делает Азербайджан еще более важным партнером для ЕС.

О том же говорит и подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветроэнергетики между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Европейской Ассоциацией ветровой энергетики Wind Europe. Плюс, власти Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии рассматривают возможность создания совместной компании по прокладке электрокабеля по дну Черного моря.

Напомню, что правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт. Протяженность линии составит 1 195 км, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В июне прошлого года о намерении присоединиться к проекту заявила Болгария. Предполагается, что прокладка кабеля займет три-четыре года. Эти годы пролетят незаметно и по их истечению мы увидим очередной проект, реализованный благодаря стратегическому таланту, принципиальности Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Все эти, уже реализованные и реализующиеся ныне проекты работают во благо Азербайджана, нашего народа. Именно в этом, в укреплении государства, увеличении его значимости в мире, увеличению благосостояния граждан Азербайджана видит свою историческую миссию Президент Ильхам Алиев. И с этой миссией он справляется просто блестяще.