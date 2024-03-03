Тегеран наш! Как армяне раздувают «победу» на выборах в Иране

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне раздувают "победу" на выборах в Иране.

Day.Az представляет публикацию:

Какой-то непонятный триумф тиражируется в армянских СМИ из-за прошедших в Иране накануне парламентских выборов. Читаешь, и ощущение - будто этот парламент чуть ли не в Ереван переехал, такой у армян восторг и ликование.

Спрашивается, в чем же дело? А, просто аж двое из избравшихся 290 депутатов - этнические армяне. Один, Ара Шахвердян, переизбрался в Тегеране, второй, Гегард Мансурян - в Исфахане. Собственно, вот и весь повод для ликования.

Непонятно, откуда такая радость. Видимо, в Армении не все в курсе, что в иранском парламенте - а это консультативный совет - зарезервировано 5 мест для национальных меньшинств. Два из них как раз оставлены для армян. То есть при любом раскладе в иранском парламенте будет двое армян, ни больше, ни меньше.

Про самостоятельность, независимость, влияние парламента в этой стране и вовсе лучше помолчать, все и так ясно.

Чему тогда радуемся, армяне? Ваша самая большая внешнеполитическая победа сейчас - это проход двоих никому не известных людей на заранее зарезервированные для них должности?

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