Состоится встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

15 марта 2024 года состоится 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Грузии и Турецкой Республики.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках трехсторонней встречи запланированы встречи один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с его коллегами, а также совместная пресс-конференция министров иностранных дел.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!