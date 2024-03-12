https://news.day.az/politics/1644274.html Состоится встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции - ДАТА
Состоится встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции - ДАТА
15 марта 2024 года состоится 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Грузии и Турецкой Республики.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках трехсторонней встречи запланированы встречи один на один министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с его коллегами, а также совместная пресс-конференция министров иностранных дел.
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