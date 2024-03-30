Безопасность Армении? Никаких гарантий

Автор: Лейла Таривердиева

5 апреля в Брюсселе запланирована встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена. В сообщениях о встрече в качестве ее целей указывается обсуждение трехстороннего сотрудничества, направленного на развитие и устойчивость Армении. Говоря понятным языком - Запад ищет пути экономического отрыва Армении от России и это будет 5 апреля обсуждаться. Примечательно, что впервые в сообщениях касательно взаимодействия Еревана с западными покровителями не упоминаются гарантии безопасности. Несмотря на все пояснения и объяснения из Штатов и Европы, приходится сомневаться, что эта тема не будет подниматься. А почему об этом молчат? Возможно, для того, чтобы не раздражать Азербайджан и Россию. Ведь каждому ясно, против кого укрепляется армянская безопасность и даются какие-то гарантии Еревану. В этот раз западным партнерам Армении хочется сделать акцент на экономике. А мы сделаем вид, что поверили.

Если говорить о гарантиях безопасности Армении, то вряд ли американцы и европейцы в реальности готовы на что-то кроме слов. Об этом говорим не только мы. Считающийся самым авторитетным в США исследовательский центр RAND недавно опубликовал статью, которая стала холодным душем для Армении. Для той части ее истеблишмента и общества, которая слишком уж откровенно полагается на бессмертное изречение Остапа Бендера "Запад с нами, заграница нам поможет". Аналитики центра Джо Хаберман и Пол Кормари выступили с рядом тезисов, в которых звучит ясный месседж Еревану не делать глупостей и не разрывать отношений с Москвой. В выкладках американских аналитиков есть присущая всей сегодняшней западной политологии системная ошибка относительно якобы угрозы армянам со стороны Азербайджана. Большинство мозговых центров Запада в своих исследованиях по Южному Кавказу отталкиваются именно от этого нереалистичного тезиса. Но в данном случае пропустим это мимо ушей, потому что Хаберман с Кармари ясно и четко объяснили Армении следующее: армянам не стоит рассчитывать на военную помощь США (а в его лице Запада вообще) против Азербайджана.

Согласно выводам американских аналитиков, США и НАТО не могут являться гарантами безопасности Армении, они только могут помочь. Ни США, ни их союзники не намерены предлагать Армении такие гарантии, не говоря уже о формальном военном союзе. У Штатов нет никаких стратегических интересов на Южном Кавказе, кроме энергетических в Азербайджане, ради которых стоило бы пренебречь своими национальными интересами. Указано также, что военные поставки из Франции и Индии тоже не помогут армянам противостоять Азербайджану в случае чего, а на поставки из США особо рассчитывать не стоит. И потому - барабанная дробь - Армении не следует выходить из ОДКБ или разрывать отношения с Россией.

К таким выводам пришли американские аналитики, которые, как утверждается, снабжают прогнозами Белый дом. Из их выкладок следует, что у США свои интересы и вмешиваться в регион, не имеющий для них никакого стратегического значения, они не хотят. Все, что их здесь интересует, это стабильные энергопоставки из Азербайджана и через Азербайджан в Европу.

Эти выводы стали холодным душем не только для Армении, но и для тех, кто подбивает ее на неразумные шаги, обещая гарантии, которых в реальности не смогут дать.

В начале марта представитель ЕС Питер Стано заявил, что плана проведения совместных военных учений с Арменией нет, поскольку ЕС это не военный союз, а структура, основанная на политических и экономических ценностях. Европейский союз также не планирует обучать армянских военных на территории стран-членов, не принято и решений о возможности оказания вооруженной поддержки армянской армии. Слова Стано вызвали разочарование в Армении, где предпочитали верить заявлениям Макрона, обещавшего обучать армянских военных на территории стран-членов ЕС. Евросоюз устами своего официального представителя фактически отказался брать на себя ответственность по части гарантий безопасности Армении.

А на днях, оправдываясь перед предстоящей 5 апреля трехсторонней встречей в Брюсселе, Стано заявил, что встреча не будет сосредоточена на гарантиях безопасности Армении. Ни текущий процесс нормализации или мирные переговоры, ни отношения между Арменией и Азербайджаном не являются темой встречи, подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов.

Примечательно, что системная ошибка, о которой мы говорили выше, присуща не только западным опекунам Армении, но и российской стороне, которая тоже хочет удержать внимание Еревана посредством мнимой угрозы от соседей. На самом деле никакой угрозы Армении нет. Ни Азербайджан, ни Турция не вынашивают никаких экспансионистских планов. Какие-то шаги могут быть сделаны только в ответ на агрессивные действия самой Армении, и это действительно станет для нее катастрофой. Именно к этому армян подбивают западные доброхоты. В данном случае о России мы не говорим, потому что ей столкновение Армении с Азербайджаном не нужно абсолютно. В отличие от новых опекунов Еревана она имеет в регионе военные силы, которые ей придется использовать в случае реальной войны. А хочет ли Москва прибегать к таким мерам против Азербайджана? При нынешнем уровне отношений с Баку и важности его для России в новых геополитических условиях ответ однозначный - нет. Еще более категорично это "нет" звучит в случае с ОДКБ. Поэтому для Москвы лучший расклад - это гарантированный договором мир и избежание ситуаций, при которых ей придется доказывать армянам свое союзничество. И ей придется это сделать хотя бы для того, чтобы показать Пашиняну, как сильно он ошибся.

Еще раз подчеркнем - Азербайджан не представляет никакой угрозы целостности Армении. Чтобы окончательно закрыть территориальный вопрос, последняя должна вернуть добровольно оставшееся у нее чужое добро, после чего ей вообще не понадобятся никакие гарантии. Самые надежные гарантии ее благополучия и спокойствия может дать как раз Азербайджан, и еще Турция. Установив с этими двумя странами нормальные отношения, Армения может считать себя в полной безопасности. Куда продуктивнее искать гарантии в собственном регионе, чем за океаном. За океаном не могут и не хотят брать под опеку армянские интересы, разговоры о гарантиях там ведутся исключительно в целях пропаганды. С армян вполне достаточно, что в Штатах они имеют полную свободу действий и постоянно мутят воду, хоть и безрезультатно.

Кстати, не ангажированные западные эксперты говорят о том же. Аналитик Центра восточных исследований в Варшаве Войцех Гурецкий заявил армянским СМИ, что гарантию безопасности Армении может дать только одна страна - Турция. А при урегулировании отношений с Турцией и Азербайджаном Армения может активнее интегрироваться и с ЕС. Хотя вступление в ЕС для Армении не столь реалистичная перспектива, но в настоящее время, когда процессы развиваются в суматошном темпе, эксперт ничего не исключает, пишут армянские СМИ.

Если армянская сторона не желает слушать "вражеские голоса" вроде нас, пусть прислушается к польскому эксперту, приехавшему на международную конференцию в Ереван и не побоявшемуся сказать армянам всю правду.