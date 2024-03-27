Ничего святого: проармянские пропагандисты в РФ задумали реванш после теракта в "Крокусе"

Автор: Лейла Таривердиева

Совет прессы Азербайджана выступил с заявлением по поводу антиазербайджанских инсинуаций, озвучиваемых Владимиром Соловьевым в российском телеэфире в последние дни. Как не удивительно, на этот раз причиной возбуждения этого малосимпатичного деятеля стал теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Чудовищный теракт никак не связан с Азербайджаном или азербайджанцами, если не считать национальности владельцев объекта и мелькающих в СМИ азербайджанских фамилий людей, спасавших пришедших на концерт зрителей в день трагедии. Последние, кстати, очень раздражают шовинистов. Если проследить по соцсетям, под постами о мужестве азербайджанцев звучат несусветные оскорбления в адрес нашего народа и "черных" в целом. Есть все кроме "спасибо".

Ну ладно, когда такое творится в соцсетях. Когда же в телеэфире такое лицо, как Владимир Соловьев, и фактически обвиняет в причастности к теракту азербайджанцев, это уже не может рассматриваться как частное мнение какого-то там прячущегося под глупым ником шовиниста. Это уже серьезно и должно рассматриваться как целенаправленная пропаганда против дружественного России государства. Касается это не только Соловьева и его одиозных выпусков. Российские телеканалы и СМИ в целом не сильно утруждают себя точностью передачи информации. На вполне благообразном телеканале "Мир" подозреваемый в совершении теракта Ализода подается как Ализаде. Для российского уха это, может быть, и звучит одинаково, но одна неверно указанная буква в фамилии меняет все. Она дает повод армянским и российским пропагандистам указывать пальцем на Азербайджан. За это хватается и Соловьев. Примечательно, что позволивший себе в эфире намек на армянских террористов телеканал "Дождь", после поднятого армянами воя принес извинения. Перед Азербайджаном же пока что никто за клевету не извинился. Наоборот, вбросы продолжаются. И это при том, что имена обвиняемых известны и никакого простора для антиазербайджанских фантазий попросту нет.

Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Особенно, когда эти поиски хорошо оплачиваются. Только, пожалуйста, пусть никто не пытается нас убедить, что российский пропагандист распространяет клевету по зову сердца. Поиски "азербайджанского следа" в чудовищном теракте это, однозначно, заказ. Причем, не исключаем, что заказ преследует цель не только направить общественное мнение против проживающих в России азербайджанцев, но также замазать армянские следы в этом черном деле. То, что некоторые российские эксперты сразу после трагедии стали напоминать о таком явлении, как армянский терроризм, далеко не случайно. Большинство россиян, скорее всего, не знают, что более сорока лет назад армяне удостоили их "чести", совершив первый в истории теракт в метро именно в Москве. Россияне в большинстве своем вряд ли знают так же о том, что в начале 90-х армяне планировали в России взорвать десять самолетов, чтобы привлечь внимание к своим территориальным притязаниям на Карабах. Да, у террористов нет нации, но в армянском обществе террор против "идейных противников" никогда не осуждался. И об этом стоит не забывать.

Несколько лет назад Соловьев разоткровенничался и поведал симоньяновскому радио, за что так любит армян. Благоглупости про заслуги армян перед евреями, про фантастическую стойкость и патриотизм армян, про "геноцид" и прочую чепуху опускаем. Оказывается, он всегда был окружен армянами (или сам себя ими окружал?). Его "армянская мама" - шеф-редактор "вечеров с Владимиром Соловьевым", его ближайший друг - миллиардер Самвел Карапетян.

Среди окружающих Соловьева носителей армянских фамилий такие деятели, как Маргарита Симоньян, Ара Габрелянов и прочие. В свое время эта троица приложила немало пропагандистских усилий, чтобы связать имя Азербайджана с террористической ИГИЛ. Засилье армян в российских медиа факт известный, и практически вся пропагандистская машина под управлением Симоньян работала в этом направлении. Но тогда что-то пошло не так. Не сработало. И теперь Соловьев и Ко на волне случившегося в "Крокус Сити Холл" надеются взять реванш. Для чего это нужно? Российское армянство очень раздражают дружеские отношения Баку и Москвы. Вот и все объяснение. В нынешней напряженной ситуации восстановить российское общество против азербайджанцев видится проармянской пропаганде делом несложным. Общество возбуждено и напугано, и, как считают заказчики Соловьева, можно подложить им в качестве виновников всех бед азербайджанскую диаспору. Тем более, что и концертный зал принадлежит азербайджанцам. Ах, как все удачно получается...

Кстати, кампания в российских медиа идет и конкретно против Агаларовых. Небезызвестный Семен Пегов распространяет нелицеприятную информацию, как всегда ссылаясь на "свои источники". Этот блогер хорошо знает, что за распространение клеветы с него не будет спрошено, несмотря на то, что он многократно садился в лужу со своими "источниками". Вспомним его мнимые "источники в Стамбуле" во время и после 44-дневной войны и распространяемую от их имени дезинформацию. Сейчас для таких деятелей, как Пегов, настал удобный момент. Посмотрите, какая удача - крупнейший теракт в истории России произошел именно на объекте, принадлежащем азербайджанцам. Ведь он мог произойти и в развлекательном центре Самвела Карапетяна в той же Москве. Аааа, понимаем, наверное, в карапетяновском "Рио" все прекрасно с пожарной безопасностью, и террористы каким-то образом об этом знали. Или, может, дело в том, что просто заказа на армянский бизнес не поступало? Пегову с его "источниками" должно быть виднее. Вот на днях Карапетян прикупил заброшенный аквапарк под Москвой и планирует превратить его в крупный торгово-развлекательный центр. После теракта 22 марта конкурентов у него станет поменьше. Ведь можно же вполне построить и такую цепочку, сославшись на "информированные источники". Но мы понимаем важность такой категории, как ответственность. СМИ должны чувствовать свою ответственность за формирование общественного мнения. Особенно в таких острых ситуациях, когда словоблудие совершенно недопустимо.

Хотелось бы узнать, сколько российских СМИ в информации о храбрости 15-летнего Ислама Халилова указали, что он азербайджанец. Некоторые даже избегали указывать его фамилию, чтобы не было понятно, кто он по национальности. Зато Ализода с удовольствием превращался в Ализаде. Это плохая тенденция, не делающая чести российским коллегам.

В Крокус Сити Холл произошел теракт с огромным количеством жертв. Это не была просто разборка на национальной почве, чтобы российское общество принимало чью-то сторону, это террористический акт. Владимир Соловьев или Семен Пегов, отрабатывающие армянские подачки, в нынешней ситуации могли бы хотя бы на время включить совесть (если она вообще имеется, конечно) вместо того, чтобы разгонять антиазербайджанские нарративы в эфире и соцсетях. Это нужно не нам тут, в Азербайджане, а самому российскому обществу. Медиа должны не возбуждать, а гасить межнациональную рознь внутри самой России. Вместо этого россиянам с экранов и из пабликов различные "информированные" лица пытаются указывать на конкретного врага в лице Азербайджана. Учитывая, что пропаганда в РФ находится в руках лиц с фамилиями на "ян", не сложно догадаться, кто является выгодополучателем. Так можно и свое эго почесать, и решить задачи бизнеса, и внести раздор с далеко идущими последствиями. Армянская пропаганда спит и видит, как в ответ на нападки на азербайджанцев в России ответная реакция пойдет внутри азербайджанского общества. Можем со всей ответственностью сказать - не дождутся.

Как-то Ксения Собчак высмеяла "вечера с Владимиром Соловьевым", назвав программу кружком по интересам. Уточним, что это кружок по армянским интересам. Соловьев со всеми его армянскими "родственниками" фактически занимаются противоречащей интересам России деятельностью. Маргарита Симоньян и вся собравшаяся вокруг нее "армянская семья", готовы на все, чтобы показать себя более русскими, чем сами русские. Ради этого они готовы топтать и Армению. Но это их личное, так сказать, "семейное" дело.

Армянство во всех странах, где оно кучкуется и создает диаспору, старается влиять на политику и общественное мнение. Россия не избежала этой участи. Проармянские нарративы немного побледнели только с приходом к власти Никола Пашиняна, считающегося человеком Запада. А до того засилие армян, их откровенное и наглое вмешательство во все вопросы, касающиеся политики Москвы на Южно Кавказе, были безграничными. Только дружественные отношения между Баку и Москвой и взаимные интересы двух стран не позволили разорвать двусторонние связи. Хотя были и нелегкие времена. Лучший способ влиять на общественное мнение - взять под контроль медиа пространство.

Хотя один из уважаемых российских политологов утверждает, что российские СМИ находятся не под контролем, а под влиянием армян, на самом деле речь идет именно о контроле. Правда, после начала войны в Украине, контролеров лишили любимой погремушки - возможности безлимитной антиазербайджанской пропаганды. В сложившейся ситуации Россия не может разбрасываться дружественными ей странами, а всевозможные пеговы и соловьевы, различные говорящие головы, распространяющие клевету на деньги какого-нибудь Карапетяна, это серьезная помеха. Мы почти перестали с отвращением переключать российские каналы, видя на экране очередного болтуна, топящего за армянские интересы. Но случилось 22 марта, и у соловьевых открылось второе дыхание.

Мы понимаем, что российское общество сейчас потрясено. Мы также понимаем все страхи россиян и порождаемые этими страхами фобии. Но наши северные соседи не должны уподобляться тем, кто старается навязать им свой образ мышления. Не надо искать врагов, лучше ищите друзей.