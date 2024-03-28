СГБ Азербайджана выпустила видеоролик, посвященный 105-летию создания органов безопасности

Служба государственной безопасности (СГБ) опубликовала видеоролик, посвященный 105-летию создания органов безопасности Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, отражены кадры с операций, проведенных сотрудниками СГБ на суше, воде и в воздухе.

Представляем вниманию читателей данный видеоролик.

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