Какие "гарантии" Запад даст Пашиняну?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о гарантиях безопасности, которые Запад предоставит премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Day.Az представляет публикацию:

Армения в ожидании 5 апреля - в Брюсселе пройдет встреча Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что там же Запад подпишет с Арменией некий документ о гарантиях безопасности.

Публично говорят об "активизации сотрудничества", но настоящая подоплека событий понятна. Будет ли Блинкен лететь через океан ради документа, который облегчит экспорт армянских абрикосов? Конечно, нет.

Речь идет о гарантиях для Армении - но каких?

Военный пакт, который собираются подписать - он не про безопасность и не про Армению вовсе. Единственное, что Запад готов гарантировать точно - так это закрепление своих сил в регионе через Армению. Будут новые миссии и наблюдатели, российскую базу будут все больше теснить и намекать, что пора на выход.

Еревану обещают, что помогут увернуться от РФ, закрепляясь в регионе с помощью стран-членов НАТО. Пашиняну предлагают спастись от медведя с помощью бочки меда - очень странные "гарантии".

Автор карикатуры HSF