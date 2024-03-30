Артиллерийские установки армянских ВС найдены в Карабахе - ФОТО
После антитеррористических мероприятий локального характера, проведённых Азербайджанской Армией, в Карабахском регионе продолжаются мероприятия по выявлению и вывозу с территории военной техники, оружия и боеприпасов, принадлежащих вооруженным силам Армении.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.
"Во время осмотра населенных пунктов Венг Кяльбаджарского района и Венгли Агдеринского района на оставленных противником огневых позициях было обнаружено 8 зенитных пушек "КС-19".
Боевая техника с соблюдением правил безопасности была доставлена в пункт сбора",- говорится в сообщении ведомства.
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