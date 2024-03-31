Любая попытка военной провокации со стороны Армении будет решительно пресечена

В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной, достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации.

"Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена Азербайджанской Армией.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей", - сообщили в министерстве.

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