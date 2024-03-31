Папа Римский считает, что Азербайджан и Армения могут в кратчайшие сроки достичь мирного соглашения

Папа Римский Франциск I в своем пасхальном обращении к верующим поддержал мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az.

Франциск I отметил, что продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией при поддержке международного сообщества может привести к достижению мирного соглашения в кратчайшие сроки.

"Желаю обрести путь надежды всем тем, кто страдает от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности и последствий изменения климата", - добавил Папа Римский.

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