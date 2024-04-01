Последние действия Армении свидетельствуют о ее коварных намерениях.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в видеоинтервью заявил политический эксперт Азер Байрамов, комментируя распространенную в социальных сетях информацию о том, что Армения собирает войска на границе с Азербайджаном.

На кадрах видно интенсивное сосредоточение личного состава и военной техники Вооруженных сил Армении, в том числе артиллерийских установок и бронетехники, в различных направлениях армяно-азербайджанской границы.

"Министр обороны Армении заявил, что это марш учебного характера. Однако это абсурдное заявление. Если военные Армении проводят шествие, то почему они делают это в регионе, условно граничащем с Азербайджаном?", - добавил А.Байрамов.

Представляем вниманию читателей обширное видеоинтервью:

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