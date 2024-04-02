Вспоминая итоги четырехдневной войны: Армения снова идет по пути провокаций

Автор: Акпер Гасанов

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении. Как сообщила пресс-служба МО Азербайджана, 1 апреля, начиная с 22:00 до 22:20, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Араздейен района Дэвэли и Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

Увы, произошло то, о чем азербайджанская сторона предупреждала в последние несколько дней. Да, Министерство обороны Азербайджана дважды уже предупреждало о сосредоточении подразделений и боевой техники Вооруженных сил Армении в различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы. Эти предупреждения важны с точки зрения доведения до официального Еревана простого месседжа - мы все видим, что на стене висит ружье, которое, по всем законам жанра, выстрелит.

И вот, оно выстрелило. Как будут развиваться события дальше, сколько еще провокаций совершит армянская сторона и насколько жестким будет ответ Азербайджана, гадать не собираюсь. Время даст точный ответ на этот вопрос. Но уже понятно, что провокации с армянской стороны приурочены к намеченной на 5 апреля встрече в рамках США-ЕС-Армения. Официальному Еревану, судя по всему, срочно нужно было поднять ставки, спровоцировав Азербайджан на жесткий ответ, дабы потом кричать на весь мир про "агрессию" с нашей стороны.

И вот, мы видим, что уже произошел обстрел наших позиций с армянской стороны. Это то, о чем предупреждало МО Азербайджана и что привычно лживо отрицало армянское оборонное ведомство. Да, оно утверждало, что МО Азербайджана "продолжает распространять дезинформацию, отмечая, что якобы Вооруженные силы Республики Армения накапливают личный состав, бронетехнику, артиллерию и другие огневые средства в различных направлениях пограничной зоны, осуществляют активные передвижения".

Более того, EUMA (миссия Евросоюза в Армении) также солгала. Миссия утверждала , что патрулировала армянскую сторону армяно-азербайджанской границы и ничего провокационного не заметила. "Наши наблюдатели не заметили каких-либо необычных военных перемещений. Это был спокойный и мирный пасхальный понедельник", - говорилось в заявлении EUMA. Само время доказало лживость этого заявления в виде выстрелов с армянской стороны по нашим позициям.

В идиотском, не подберу иного слова, положении оказался и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. "Находясь на местах, как можно ближе к линии соприкосновения, она рассеивает слухи и дезинформацию и предоставляет международному сообществу беспристрастную информацию", - утверждал он. Да, по большому счету, ничего иного от него, замаравшему себя большим числом лживых и аморальных заявлений, ожидать не стоило. Но, теперь, после очередной и бесспорной провокации со стороны Армении, этому месье остается посоветовать съесть собственный парик. От стыда за доказанную лживость его утверждений. Если, конечно, остатки стыда у него не были растрачены ранее.

Интересно будет наблюдать теперь и за позицией Соединенных Штатов. "Мы предостерегаем и будем предостерегать от риторики, которая может привести к эскалации и военным действиям на границе между Арменией и Азербайджаном", - об этом вчера на брифинге заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Как видим, поздно уже говорить о риторике, пора реагировать на провокацию с армянской стороны.

Но произойдет ли это, готовы ли США назвать вещи своими именами? Сомневаюсь. Другое дело, что Азербайджан это не должно волновать. Хотя бы потому, что на протяжении всех лет, что длилась оккупация 20% территорий нашей страны, США и ЕС никак не помогли торжеству справедливости и международного права. Всего этого Азербайджан добился сам. И в этой связи напомню о том, что произошло в ночь на 2 апреля 2016 года.

Тогда азербайджанские подразделения, дислоцированные в зоне конфликта, а также близлежащие населённые пункты были обстреляны из крупнокалиберных орудий, что привело к жертвам среди мирного населения. В связи с этим командование ВС Азербайджана решило принять ответные меры на Тертерском и Физулинском направлениях. Так началась четырехдневная война.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов тогда заявил, что было задействовано 15-20% азербайджанской армии, и что армия Азербайджана не ставила целью вести полномасштабную войну, а решала задачу подавления огневых точек армян, обстреливающих мирное азербайджанское население. Эти задачи были успешно выполнены.

Министерство обороны Азербайджана заявило о занятии нескольких стратегических высот и полностью занятых населенных пунктов, в том числе села Сейсулан, высот вокруг села Талыш, а также высоты Лелетепе на физулинском направлении. Высоты вокруг села Талыш могли создавать опасность для Геранбойского района страны и города Нафталан, а высота Лелетепе была взята для обеспечения безопасности города Горадиз. Все это было занято нашей армией.

Четырехдневная война показала Армении и всему миру, что азербайджанская армия в состоянии успешно и в кратчайшие сроки освобождать оккупированные территории нашей страны. Именно тогда рухнул миф о "непобедимости" армянской армии. Поэтому, тогдашний президент Армении Серж Саргсян из кожи вон лез, отрицая очевидное поражение армянской армии. Это ему, в конечном итоге, не помогло - он потерял власть. Приведет ли нынешняя провокация с армянской стороны к потере власти нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном? Время покажет. Но то, что азербайджанская армия способна нанести очередное поражение армянской стороне, - факт, который не должен вызывать сомнений ни у кого в Ереване, Вашингтоне, Париже и Брюсселе.