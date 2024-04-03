МИД Азербайджана и Монтенегро провели политические консультации

2 апреля в Подгорице состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Монтенегро.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД, делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацию Монтенегро - государственный секретарь МИД Милислав Распопович.

"В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также стратегические энергетические и транспортные проекты, реализуемые Азербайджаном.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В частности, другая сторона была проинформирована в связи с подготовкой и предстоящей работой к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре 2024 года в Азербайджане.

На встрече была представлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, о шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении установления прочного мира в регионе, о проблеме мин на освобожденных от оккупации территориях, о проводимых там восстановительно-строительных работах.

В ходе политических консультаций также обсуждались международные, региональные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Во время визита Ф.Рзаев также провел деловые встречи с другими официальными лицами Монтенегро", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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