https://news.day.az/politics/1649266.html Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан
Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан
Глава делегации турецкого парламента в ПА НАТО, бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает в среду Day.Az, визит пройдет 3-5 апреля.
Отметим, что предыдущий визит М.Чавушоглу в Азербайджан состоялся 5 марта 2022 года.
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