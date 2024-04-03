Армяне разгоняют фейки в преддверии встречи в Брюсселе

Автор: Байрам Эльшадов

В преддверии встречи в Брюсселе 5 апреля армянская пропаганда в очередной раз вбросила фейковую новость о том, что якобы Азербайджан реэкспортирует российский газ в Европу. Происходит этот реэкспорт якобы по трубопроводу Махачкала-Гаджигабул, при этом ссылаются на этот фейк недалекие армянские СМИ на одного местного "экономиста"-недоумка. Насколько безграмотными и глупыми нужно быть авторами этой утки, что любой мало-мальски разбирающийся в этой сфере человек сразу же понял, что это просто грязная клевета.

Во первых, при любом химическом анализе экспортного газа можно понять разницу между газом из Сибири, добытым из под земли, которая подвержена вечной мерзлоте и Каспийским газом, добытым со дна моря при нормальных температурах.

Кроме того оператором трубопроводов идущих из Азербайджана в Европу через Турцию является британская компания BP, акционерами которой в основном являются граждане западных стран. Согласились бы они на экспорт российского газа по трубопроводам своей компании? Очевидно что нет, поскольку есть большие риски попасть под тяжелые санкции и подвергнуться огромным штрафам со стороны западных государственных органов и судов.

Так что армянская ложь рассчитана только на наивных простачков и проплаченных армянским лобби продажных журналистов из Le Figaro и The Guardian, которые спят и видят, чтобы нанести урон имиджу Азербайджана как альтернативному источнику поставки энергоресурсов на европейские рынки и нарушить эти поставки.

Не удаcтся, неуважаемые господа.