https://news.day.az/politics/1651600.html Члены комитета ЕС посетили Агдам и Физули - ФОТО
Члены комитета ЕС посетили Агдам и Физули - ФОТО
Члены комитета по политике и безопасности Евросоюза посетили освобожденные от оккупации города Агдам и Физули.
Как сообщает Day.Az, публикацией об этом в соцсети Х поделился специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
Отмечено, что делегация была проинформирована о восстановительных работах и операциях по разминированию, проводимых на этих территориях.
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