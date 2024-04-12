Члены комитета ЕС посетили Агдам и Физули

Члены комитета по политике и безопасности Евросоюза посетили освобожденные от оккупации города Агдам и Физули.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом в соцсети Х поделился специальный представитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Отмечено, что делегация была проинформирована о восстановительных работах и операциях по разминированию, проводимых на этих территориях.

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