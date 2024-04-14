Закир Гасанов встретился с командующим ВВС Иордании - ФОТО
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в рамках своего официального визита в Иорданию посетил Учебный центр специальных операций имени Короля Абдаллы II, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Закиру Гасанову была предоставлена подробная информация об основных направлениях деятельности центра и созданных здесь условиях.
Затем министр обороны Азербайджана прибыл в командование Королевских ВВС.
Генерал-полковник Закир Гасанов встретился здесь с командующим Королевскими ВВС Иордании генерал-майором Мухаммадом Хасатом.
На встрече обсуждались перспективы развития вооруженных сил, военного образования и военно-технического сотрудничества.
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