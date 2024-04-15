https://news.day.az/politics/1651966.html Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой текущую ситуацию в регионе - ФОТО
Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой текущую ситуацию в регионе - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
"Министры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим расширением азербайджано-узбекского стратегического партнёрства и текущей региональной ситуацией", - сообщили в министерстве.
Отметим, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов 14 апреля отправился с рабочим визитом в Республику Узбекистан.
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