Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой текущую ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Министры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим расширением азербайджано-узбекского стратегического партнёрства и текущей региональной ситуацией", - сообщили в министерстве.

Отметим, что министр иностранных дел Джейхун Байрамов 14 апреля отправился с рабочим визитом в ​​Республику Узбекистан.

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