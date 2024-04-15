Еще один армянский военный умер в ДТП

Автомобиль упал в реку в Гафане, в результате чего погиб водитель, которым являлся военнослужащий-контрактник.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным Спасательной службы МВД Армении, "Nissan" съехал с проезжей части и упал в реку Вохчи. На сигнал о ЧП, поступивший в 22:26, отправились пожарные-спасатели, которые не обнаружили никого в салоне.

Тело водителя - Ю.А. 1990 года рождения, было обнаружено в реке нескольких километрах от этого места. Труп был извлечен местными силами, врачи констатировали смерть мужчины.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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