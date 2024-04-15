https://news.day.az/politics/1652244.html Обсуждены новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
Обсуждены новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения стратегического партнерства и многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном, сообщает Day.Az.
На встрече также состоялся обмен мнениями по 10 новым направлениям сотрудничества.
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