Армении раньше не существовало

Армянский депутат от правящей партии "Гражданский договор" Овик Агазарян признал, что Армении ранее не существовало.

Как передает Day.Az, об этом он проговорился в интервью армянским СМИ, комментируя предложения о составлении списка имен и данных армян, погибших во время так называемого "геноцида".

По его словам, Армения не может предъявить какого-либо правового акта по части требования в отношении Турции.

"Потому что "геноцид" произошел в Османской империи, где в результате государственной политики была уничтожена и перемещена целая нация. Нас как государства тогда не существовало, поэтому мы не можем быть требующей стороной. Другое дело, если каждый человек, проживающий в разных уголках мира, предъявит иск, и сможет все обосновать.

Мы не можем чего-то требовать от Турции. Что мы должны сказать: передайте эти земли Республике Армения? На основании каких международных норм?", - добавил Агазарян.