Азербайджан поднял в воздух боевую авиацию

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану подготовки 2024 года, авиационные средства ВВС Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили в четверг Day.Az в минобороны Азербайджана, сначала личному составу были разъяснены правила безопасности. После проверки состояния здоровья военных летчиков были выполнены практические полеты.

"В соответствии со сценарием с самолетов типов Су-25МЛ и Су-25 по установленным маршрутам в дневное время выполнялись задачи по взлету, посадке, а также по сложным пилотажным и боевым маневрам на различных высотах.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых с целью совершенствования боевой подготовки военных летчиков, поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении ведомства.

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