Азербайджан и Армения договорились продолжить процесс делимитации по вопросам анклавов и эксклавов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующая договоренность была достигнута в ходе восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой

"Договорились, после утверждения Сторонами Положения, согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов", - говорится в заявлении.

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