https://news.day.az/politics/1654268.html БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век - Владимир Путин
БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век - Владимир Путин
Сегодня Байкало-Амурская магистраль во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на совместной встрече в Москве с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Подчеркнув, что Россия благодаря БАМу получила колоссальные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, грузоперевозок по направлению к Тихому океану, глава Российского государства отметил, что разворот на Восток во многом стал возможен благодаря БАМ.
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