В Милли Меджлисе Азербайджана состоялась встреча с депутатом Европарламента

13 мая глава делегации в комитете парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев и член делегации Севиль Микаилова встретились с депутатом Европейского парламента Хавьером Нартом.

Как сообщили в понедельник Day.Az в парламенте Азербайджана, стороны обсудили процессы, происходящие на Южном Кавказе и европейском пространстве, роль и значение парламентской дипломатии в укреплении регионального и международного сотрудничества.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проделанной работе в области делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, переговорах по установлению мира в регионе, а также был отмечен серьезный ущерб, нанесенный мирному процессу в регионе подходом на основе двойных стандартов со стороны западных кругов.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении парламента.

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