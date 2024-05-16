В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как провалились попытки армян вызволить Рубена Варданяна из бакинского СИЗО.

Day.Az представляет публикацию:

Сабаильский суд продлил срок ареста Рубика Варданяна еще на пять месяцев, до конца октября.

Текущий арест Варданяна должен был истечь в конце мая, и по этому поводу его семья устроила настоящую кампанию в СМИ.

Бородатого кабанчика посадили на диету, громко объявив о голодовке. Затем Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира - благо, это несложно. Все эти попытки слепить из Рубена плюс-сайз Манделу сопровождались массированной покупкой публикаций в СМИ - в основном, французских и российских.

Дело дошло до того, что к делу подключили артистов, которым Варданян подбрасывал денег. Видеообращения, слезные тексты, интервью сына Варданяна, который дрожащим голосом рассказывал, как переживает за отца - все было, полный набор.

Требовали организаторы "совсем немного" - освобождения всех главарей карабахских сепаратистов.

Ну как, помогло?

Хоть один из них вышел? Где нобелевки? Где акции протеста скрипачей и виолончелистов по всему миру? Где Варданян, уже стоит перед терминалом в бакинском аэропорту, снисходительно позволяя себя фотографировать сотням журналистов?

Ой, нет. Варданян в СИЗО все еще.

Думайте теперь, что до октября организовать можно. Голодовка, Нобелевка, скрипачи - все это не работает. Фантазию подключите.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!