Зря только на диете сидел. Рубену Варданяну продлили арест
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как провалились попытки армян вызволить Рубена Варданяна из бакинского СИЗО.
Day.Az представляет публикацию:
Сабаильский суд продлил срок ареста Рубика Варданяна еще на пять месяцев, до конца октября.
Текущий арест Варданяна должен был истечь в конце мая, и по этому поводу его семья устроила настоящую кампанию в СМИ.
Бородатого кабанчика посадили на диету, громко объявив о голодовке. Затем Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира - благо, это несложно. Все эти попытки слепить из Рубена плюс-сайз Манделу сопровождались массированной покупкой публикаций в СМИ - в основном, французских и российских.
Дело дошло до того, что к делу подключили артистов, которым Варданян подбрасывал денег. Видеообращения, слезные тексты, интервью сына Варданяна, который дрожащим голосом рассказывал, как переживает за отца - все было, полный набор.
Требовали организаторы "совсем немного" - освобождения всех главарей карабахских сепаратистов.
Ну как, помогло?
Хоть один из них вышел? Где нобелевки? Где акции протеста скрипачей и виолончелистов по всему миру? Где Варданян, уже стоит перед терминалом в бакинском аэропорту, снисходительно позволяя себя фотографировать сотням журналистов?
Ой, нет. Варданян в СИЗО все еще.
Думайте теперь, что до октября организовать можно. Голодовка, Нобелевка, скрипачи - все это не работает. Фантазию подключите.
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