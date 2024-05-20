Состоялся очередной раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Грузии

20 мая в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Как сообщили Day.Az в азербайджанском МИД, делегацию Азербайджана на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, а делегацию Грузии - первый заместитель министра иностранных дел этой страны Лаша Дарсалия.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической, транспортно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем связей стран, подчеркнув, что взаимовыгодные стратегические партнерские отношения, развивающиеся в условиях добрососедства, являются важным фактором для развития региона Южного Кавказа, и в частности, что энергетические и транспортные проекты мирового масштаба, реализуемые совместными усилиями и с участием двух стран, обеспечивают основы экономического развития в регионе, а также способствуют стабильности и безопасности.

На встрече была отмечена важность взаимных визитов на высоком уровне и деятельности Совместной межправительственной комиссии по экономическим вопросам.

В то же время была подчеркнута важность продолжения практики координации и взаимной поддержки по вопросам, имеющим значение для обеих стран, в рамках международных и региональных организаций, а также азербайджано-турецко-грузинской трехсторонней и других многосторонних платформ сотрудничества.

Наряду с этим, был проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, договорно-правовой базы и проектов документов, находящихся на рассмотрении.

Грузинская сторона была проинформирована об организации 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которую Азербайджан проведет в ноябре текущего года.

В ходе встречи грузинская сторона была проинформирована о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений, установления стабильного мира в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!