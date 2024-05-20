Дешевые фейки о гибели Раиси: Кого беспокоит сближение Баку и Тегерана?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Причина крушения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Ибрагим Раиси и другие официальные лица, уже официально раскрыта. После инцидента в адрес Азербайджана начали выдвигаться различные абсурдные претензии. В частности, об этом пишут армянские СМИ и силы, не желающие развития отношений Баку-Тегеран.

Там пытаются утверждать, что сценарий был написан заранее и Азербайджан тоже участвовал в этом процессе.

Что пишут иранские СМИ?

По факту аварии даже не возбуждено уголовное дело. Иранское агентство IRNA сообщило, что Раиси и другие лица, находившиеся в самолете, погибли в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности. Ранее мировые СМИ распространяли информацию, что причиной была туманная и даже ужасная погода, в результате которой, напомним, заблудились сотрудники Красного Полумесяца.

Почему называется Азербайджан?

Эти заявления рассчитаны на то, чтобы испортить азербайджано-иранские отношения, несмотря на то, что инцидент произошел на территории Ирана.

Потому что развитие отношений между двумя странами не в интересах сил за пределами региона и группировок, защищающих Армению. Они заинтересованы в том, чтобы отношения между Азербайджаном и Ираном всегда были напряженными. Но верховное руководство двух стран этого не допускает. Иранские власти, к примеру, не выступили с заявлением против каких-либо иностранных или внутренних сил. В настоящее время ведется подготовка к захоронению погибших в результате аварии. А официальный Баку заявил о готовности предоставить любую необходимую помощь. В частности, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, до сведения соответствующего государственного органа дружественной страны доведено, что поисково-спасательный отряд в составе 40 профессиональных спасателей, оснащенных необходимыми техническими средствами, готов в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции с двумя вертолетами. Кроме того, граждане Азербайджана сегодня выразили соболезнования иранской стороне, принося цветы к посольству Ирана в Баку.

Армянская пропагандисткая машина может выть сколько угодно, придумывать дешевые фейки и пытаться использовать крушение вертолета как возможность вновь обострить отношения. Но поведение как Азербайджана, так и Ирана показывает, что эти попытки потерпят неудачу.