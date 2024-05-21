Еще одна жертва армянского минного террора

В селе Гасангая Агдеринского района произошел минный инцидент, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Согласно информации, Гаджиев Арзу Наджаф оглу, 1965 года рождения, погиб, подорвавшись на мине во время выпаса скота на неочищенной от мин территории, недалеко от бывшей линии соприкосновения.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

Агентство по разминированию, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан внимательно относиться к указателям знаков минной опасности и не заходить на незнакомые им территории.

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