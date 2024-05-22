Шоу священника Баграта в Армении не произвело эффекта.

Как передает Day.Az, oб этом сказал Trend политический комментатор Эльчин Мирзабейли.

Он отметил, что наблюдались попытки снова привести в действие сепаратистов и подорвать атмосферу доверия, сложившуюся между Азербайджаном и Арменией.

"С другой стороны, этот процесс осуществлялся в религиозно-политической плоскости. В процессах участвовала и армянская церковь. Еще с 2018 года, когда к власти пришел Никол Пашинян, между григорианской церковью и премьер-министром возникли серьезные разногласия. Позже мы стали свидетелями высказываний Пашиняна о том, что будут внесены изменения в Конституцию. Теперь же Баграт возвращается в Тавуш. Потому что очередное шоу не произвело никакого эффекта", - сказал он.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!