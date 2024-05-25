Боррель и Мирзоян обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в субботу по телефону процесс армяно-азербайджанского урегулирования с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД РА.

В связи с делимитацией армяно-азербайджанской границы Мирзоян отметил важность приверженности двух стран проводить этот процесс на основании Алма-Атинской декларации 1991 года.

Он сообщил Боррелю о ходе переговоров по проекту мирного соглашения Еревана и Баку и подчеркнул, что достичь окончательного согласия возможно путем закрепления достигнутых договоренностей в проекте договора.